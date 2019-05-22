Шеф-редактор Okko Спорт рассказал о планах на сезон АПЛ 

Матчи Английской премьер-лиги должны комментировать сильнейшие журналисты, заявил «Чемпионату» шеф-редактор спортивной видеоредакции Okko Спорт Владимир Стогниенко.
В апреле Okko купил права на показ матчей АПЛ в России, а через неделю Стогниенко был назначен главой видеоредакции онлайн-кинотеатра — Okko Спорт.
«Мне интересно, чтобы на матчах АПЛ были сильнейшие комментаторы», — рассказал он «Чемпионату» сегодня.
Стогниенко отметил, что пригласил комментировать игры британских команд «суперталанта» Василия Уткина. Тот пока не дал ответ.
Кроме того, Стогниенко не исключил, что матчи будут комментировать женщины, а также подчеркнул, что с блогерами и другими медийными персонами, например, Евгением Савиным, «нужно общаться и договариваться».
«В первую очередь все матчи должны быть здорово показаны и откомментированы», — ответил Стогниенко на вопрос, каким должен быть старт АПЛ на Okko, чтобы считаться «офигенным».