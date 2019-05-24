Судьбу Сарри в «Челси» будут решать футболисты

Руководство лондонского "Челси" задумывается об отставке итальянского специалиста Маурицио Сарри, передает "Советский спорт".

По информации Daily Mail, клуб планирует опросить игроков и оценить отношения между командой и тренером, прежде чем окончательно решить его судьбу.

Отмечается, что многие футболисты "синих" не согласны с тактикой Сарри и называют его тренировки слишком однообразными. Также часть лондонцев раздражены отношением наставника к защитнику и капитану команды Гари Кэхиллу , которого тот в завершившемся сезоне посадил на скамейку запасных и практически не выпускал на поле.