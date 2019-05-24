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СМИ: «Ливерпуль» недоволен распределением билетов на финал Лиги чемпионов 

ТАСС + ещё 7 10 часов назад
Фото: Reuters
Руководство английского клуба "Ливерпуль" недовольно количеством билетов, выделенных Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на финальный матч Лиги чемпионов. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Independent.
По информации издания, "Ливерпуль" получил 16 613 билетов, в то время как стадион "Ванда Метрополитано", на котором пройдет игра, вмещает 64 тысячи зрителей. В связи с этим исполнительный директор клуба Питер Мур намерен провести встречу с президентом УЕФА Александром Чеферином и обсудить вопрос распределения билетов. Также он планирует обсудить логистические и транспортные вопросы.
Финальная встреча в рамах турнира между английскими командами "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" состоится 1 июня в Мадриде.
Ранее еще два английских клуба — "Арсенал" и "Челси" выразили намерение вернуть нереализованные билеты на финальный матч Лиги Европы. Команды не сумели реализовать выделенные для них билеты из-за транспортных проблем. Победитель Лиги Европы определится 29 мая в Баку.
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Комментарии
Футбол , Питер Мур , УЕФА
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