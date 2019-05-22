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Ан. Миранчук: тяжело сказать, помешает ли повреждение сыграть за сборную 

Чемпионат.com + ещё 9 22 мая 2019
Фото: РИА Новости
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал результат финального матча Кубка России с «Уралом» (1:0).
«Это уже третий Кубок, поэтому эмоции спокойные. Хотя внутри — очень приятные ощущения. Очень тяжёлая игра, и всегда приятно выигрывать трофеи. Это в любом случае большой плюс для «Локомотива». В прошлом финале с «Уралом», конечно, было весело. Я тогда не играл, только с лавки смотрел, а сейчас был в игре. Финал — это в любом случае интересно и весело.
Почему рисунок игры изменился по ходу матча? Наверное, это психология. Мы забили гол, и «Урал» после этого полетел вперёд. Это финал, один матч, терять нечего. Но при этом понимали, что «Урал» будет опасен только на стандартах, поэтому старались во втором тайме меньше делать стандартов.
Я повредил голеностоп. Сейчас тяжело сказать, помешает ли это сыграть за сборную. Надо с врачами посоветоваться», — сказал Миранчук в эфире телеканала «Матч ТВ».
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Комментарии1
Футбол , Антон Миранчук
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