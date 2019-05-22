Болельщики попали на финал Кубка России к середине первого тайма

Часть болельщиков финального матча Кубка России в Самаре между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом» попала на стадион лишь к середине второго тайма.

Как сообщает корреспондент News.ru, это произошло в связи с плохой организацией финала. Полиция оцепила все транспортные пути в радиусе 1,5 километра от стадиона.

Всего на матче присутствуют 38018 зрителей.

К середине второго тайма «Локомотив» ведёт со счётом 1:0 благодаря голу Дмитрия Баринова после подачи с углового.