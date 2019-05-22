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Болельщики попали на финал Кубка России к середине первого тайма 

News.ru 22 мая 2019
Фото: ТАСС
Часть болельщиков финального матча Кубка России в Самаре между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом» попала на стадион лишь к середине второго тайма.
Как сообщает корреспондент News.ru, это произошло в связи с плохой организацией финала. Полиция оцепила все транспортные пути в радиусе 1,5 километра от стадиона.
Всего на матче присутствуют 38018 зрителей.
К середине второго тайма «Локомотив» ведёт со счётом 1:0 благодаря голу Дмитрия Баринова после подачи с углового.
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