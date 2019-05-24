«Бавария» подтвердила интерес к футболисту «Манчестер Сити» Зане

Президент немецкого футбольного клуба «Бавария» Ули Хёнесс подтвердил информацию о желании мюнхенцев приобрести полузащитника английского «Манчестер Сити» и сборной Германии Лероя Зане.

«Мы имеем дело с этим игроком», — приводит слова Хёнесса Suddeutsche Zeitung.

При этом спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич отказался называть конкретные имена, которые входят в список потенциальных трансферов «Баварии».

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола в свою очередь рассказал, что английский коллектив пытается продлить контракт с молодым хавбеком уже полтора года.

В минувшем сезоне Зане сыграл 47 матчей за «горожан» во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 18 результативных передач.