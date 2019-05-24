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«Бавария» подтвердила интерес к футболисту «Манчестер Сити» Зане 

RT на русском + ещё 16 14 часов назад
Фото: Reuters
Президент немецкого футбольного клуба «Бавария» Ули Хёнесс подтвердил информацию о желании мюнхенцев приобрести полузащитника английского «Манчестер Сити» и сборной Германии Лероя Зане.
«Мы имеем дело с этим игроком», — приводит слова Хёнесса Suddeutsche Zeitung.
При этом спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич отказался называть конкретные имена, которые входят в список потенциальных трансферов «Баварии».
Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола в свою очередь рассказал, что английский коллектив пытается продлить контракт с молодым хавбеком уже полтора года.
В минувшем сезоне Зане сыграл 47 матчей за «горожан» во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 18 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Арьен Роббен может вернуться в АПЛ.
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