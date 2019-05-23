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Исполком РФС отложил решение по лимиту на легионеров и изучит вопрос тщательнее 

Чемпионат.com + ещё 25 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Как стало известно «Чемпионату», исполком Российского футбольного союза, который сегодня, 23 мая, провёл заседание в Москве, принял решение отложил решение по лимиту на легионеров до следующего собрания.
Причиной данного решения стало желание комитета изучить вопрос лимита более тщательно.
В настоящее время в Российской Премьер-Лиге действует лимит «6+5», согласно которому на поле могут находиться не более шести иностранных футболистов.
Ранее в СМИ сообщалось, что обсуждается формат, при котором одновременно в заявке на сезон могут значиться не более 10 иностранцев и 15 россиян. Также обсуждается вариант «8+17», который предполагает одновременное нахождение на поле восьми легионеров и 17 россиян в заявке команды.
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Футбол , РФС
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