Исполком РФС отложил решение по лимиту на легионеров и изучит вопрос тщательнее

Как стало известно «Чемпионату», исполком Российского футбольного союза , который сегодня, 23 мая, провёл заседание в Москве, принял решение отложил решение по лимиту на легионеров до следующего собрания.

Причиной данного решения стало желание комитета изучить вопрос лимита более тщательно.

В настоящее время в Российской Премьер-Лиге действует лимит «6+5», согласно которому на поле могут находиться не более шести иностранных футболистов.

Ранее в СМИ сообщалось, что обсуждается формат, при котором одновременно в заявке на сезон могут значиться не более 10 иностранцев и 15 россиян. Также обсуждается вариант «8+17», который предполагает одновременное нахождение на поле восьми легионеров и 17 россиян в заявке команды.