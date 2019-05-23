Хуанфран объявил об уходе из «Атлетико»

Защитник мадридского «Атлетико» Хуанфран объявил о своём уходе из клуба.

«Это мои последние дни в «Атлетико», но я надеюсь скоро вернуться сюда. Это мой дом, и годы, проведённые здесь, были замечательными, невероятными. Лучшие годы моей карьеры», — приводит слова 34-летнего испанца пресс-служба клуба.

Хуанфаран перешёл в «Атлетико» в 2011 году. За 8 лет в клубе он сыграл 355 матчах, забил 6 мячей и отдал 41 голевую передачу. Вместе с «матрасниками» он выиграл Примеру, дважды Кубок Испании и один раз — Суперкубок страны, а также по два раза Лигу Европы и Суперкубок УЕФА

Ранее сообщалось, что агент Фернандеса подтвердил интерес «Атлетико» к футболисту.