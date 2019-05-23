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Пострадавшая свидетельница по делу Мамаева и Кокорина вернулась в Россию 

360tv.ru + ещё 3 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
Свидетельнице по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, выпавшей из окна в Чехии, Екатерине Бобковой стало плохо в самолете, когда ее перевозили из Праги в Москву. Ее прямо с трапа доставили в медпункт.
Девушку доставили самолетом из Чехии, чтобы она могла продолжить лечение в России. Ее адвокат управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов рассказал, что восстановление будет долгим, ведь у Бобковой тяжелые травмы.
«Повреждения внутренних органов, переломы ребер. Это, мягко говоря, тяжело. Сейчас первая задача выполнена. Задача была урегулировать все бумажные формальности и сделать так, чтобы она вернулась живой в Россию. Сейчас бригады врачей дадут какую-то ясность. Я очень надеюсь, что по итогам перелета ей не станет хуже. Она летит в сопровождении бригады врачей, за ней очень внимательно присматривают с точки зрения потенциального ухудшения самочувствия», — сказал Бишенов.
Екатерина Бобкова 11 мая выпала из окна одного из отелей чешского горнолыжного курорта Шпиндлерув-Млин, куда она отправилась отдыхать в компании друзей.
«Она отдыхала с друзьями. Когда друзья куда-то уезжают, Катю часто с собой берут, потому что Катя — это человек, который никогда не замолкает. Она очень веселая, позитивная. Для меня очень странно, что взрослый человек упал с четвертого этажа сам по себе», — рассказал Давид Нуриев (рэпер Птаха), который является хорошим другом Бобковой.
Он рассказал, что для оказания помощи Бобковой ее друзья собирали деньги. Лечение в Чехии стоило девушке больше двух миллионов, которые она самостоятельно не могла взять ниоткуда. Нуриев также прокомментировал скандал с Кокориным и Мамаевым, о котором он знает со слов самой Бобковой. Он назвал разбирательство несправедливым.

Давид Нуриев:

Катя тоже пострадала от этого, потому что на нее набросились СМИ, жены парней. У Кати просто своеобразные приколы. Она очень часто странно шутит, порой это бывает очень вульгарно. Некоторые вещи, которые были на видео, интерпретированы некоторыми СМИ как какие-то действия. Это просто приколы, у Кати такие шутки. Она очень переживала, потому что Кокорин и Мамаев — ее друзья, действительно
Бобкова давала показала в суде по делу Мамаева и Кокорина в качестве свидетеля со стороны обвинения. Во время драки футболистов с водителем Виталием Соловчуком девушка пыталась защитить мужчину.
360tv.ru: последние новости
Адвокат выпавшей из окна знакомой Кокорина и Мамаева рассказал о ее состоянии Алана Мамаева заручилась поддержкой адвокатов для помощи жертвам псевдохирурга «В данном вопросе нужно единодушие». Решение по новому лимиту на легионеров в российском футболе отложено
Комментарии
Футбол , Прочее , Павел Мамаев , Давид Нуриев , Александр Кокорин
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