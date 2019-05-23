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«Манчестер Сити» опроверг информацию о переходе Гвардиолы в «Ювентус» 

SovSport.Ru 6 часов назад
Фото: Reuters
Член совета директоров Манчестер Сити Альберто Галасси прокомментировал информацию об уходе Гвардиолы в летнее межсезонье.
Я удивлен, что информационные агентства публикуют абсурдные новости. Никто не услышал, что Пеп сказал на прошлой неделе.
Во-первых, он хочет остаться в Сити. Во-вторых, у него контракт на два года. Ювентус не упустил бы утечку информации, если бы она была. Для начала журналистам надо было обратиться к нам. Эта информация не соответствует действительности. Хосеп великолепный тренер, который хочет остаться в Манчестер Сити. Он не понимает, почему его не услышали, — цитирует Галласи итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Добавим, что соглашение Гвардиолы с Манчестер Сити в силе до лета 2021 года.
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