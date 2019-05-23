«Манчестер Сити» опроверг информацию о переходе Гвардиолы в «Ювентус»

Член совета директоров Манчестер Сити Альберто Галасси прокомментировал информацию об уходе Гвардиолы в летнее межсезонье.

Я удивлен, что информационные агентства публикуют абсурдные новости. Никто не услышал, что Пеп сказал на прошлой неделе.

Во-первых, он хочет остаться в Сити. Во-вторых, у него контракт на два года. Ювентус не упустил бы утечку информации, если бы она была. Для начала журналистам надо было обратиться к нам. Эта информация не соответствует действительности. Хосеп великолепный тренер, который хочет остаться в Манчестер Сити. Он не понимает, почему его не услышали, — цитирует Галласи итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Добавим, что соглашение Гвардиолы с Манчестер Сити в силе до лета 2021 года.