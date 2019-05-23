Игроком ЦСКА Фернандесом заинтересовались в Англии

"Ньюкасл Юнайтед" заинтересован в приобретении защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса , сообщает "Советский спорт".

По информации Daily Star, клуб изучает варианты покупки футболиста. Отмечается, что команда не планирует вести переговоры по трансферу, пока не определится судьба главного тренера Рафаэля Бенитеса.

В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Фернандес готов перейти в испанский клуб.