"Ньюкасл Юнайтед" заинтересован в приобретении защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса, сообщает "Советский спорт".
По информации Daily Star, клуб изучает варианты покупки футболиста. Отмечается, что команда не планирует вести переговоры по трансферу, пока не определится судьба главного тренера Рафаэля Бенитеса.
В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал девять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Фернандес готов перейти в испанский клуб.