«Манчестер Сити» опроверг уход Гвардиолы

Член совета директоров футбольного клуба «Манчестер Сити» Альберто Галасси заявил, что Хосеп Гвардиола останется на посту главного тренера команды. Он заявил, что о возможном уходе испанского специалиста совет директоров «горожан» узнал из СМИ.

Галасси назвал эту информацию «огромным абсурдом». Он отметил, что Пеп сам хочет сохранить пост и имеет ещё два года контракта. Комментируя данные о том, что тренер якобы договорился о контракте на четыре года с «Ювентусом», член совета подчеркнул, что перед появлением такой новости итальянский клуб обязательно бы связался с «Сити», передаёт «Матч ТВ».