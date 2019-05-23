Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Манчестер Сити» опроверг уход Гвардиолы 

News.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Член совета директоров футбольного клуба «Манчестер Сити» Альберто Галасси заявил, что Хосеп Гвардиола останется на посту главного тренера команды. Он заявил, что о возможном уходе испанского специалиста совет директоров «горожан» узнал из СМИ.
Галасси назвал эту информацию «огромным абсурдом». Он отметил, что Пеп сам хочет сохранить пост и имеет ещё два года контракта. Комментируя данные о том, что тренер якобы договорился о контракте на четыре года с «Ювентусом», член совета подчеркнул, что перед появлением такой новости итальянский клуб обязательно бы связался с «Сити», передаёт «Матч ТВ».
Ранее News.ru писал, что Гвардиола стал восьмым тренером, завоевавшим все внутренние трофеи Англии. До испанца обладателями Кубка, Суперкубка Англии, Кубка английской лиги и чемпионами Английской премьер-лиги (АПЛ) становились Билл Николсон, Кенни Далглиш, Алекс Фергюсон, Жозе Моуринью, Дон Реви, Джо Мерсер и Джордж Грэм.
News.ru: последние новости
«Сьон» подписал российского голкипера Выпавшая из окна подруга Кокорина и Мамаева вернулась в Москву Петр Чех займёт высокую должность в «Челси»
Комментарии
Футбол , Алекс Фергюсон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серену Уильямс заметили в инвалидном кресле
«Партизан» обыграл «Црвену Звезду» в финале Кубка Сербии
Хуанфран покидает «Атлетико»
Квят рассказал об ожиданиях в Гран-при Монако
Медведева без ума от канадских фанатов
Видео
00:10
Первым броском: Россия забила США на ЧМ-2019
Хоккей
00:42
Шведы не могли смотреть на этот позор
Хоккей
Вмешалась полиция: Загитову могут наказать
Фигурное катание
Сломавший ноги пауэрлифтер не сможет вернуться в спорт
Летние виды спорта
16:37
Жена Мамаева спасет жертв «Доктора смерти»
Футбол
Авербух рассказал об отношениях с Медведевой
Фигурное катание
От золота Игр к алкоголизму: трагедия Оксаны Баюл
Фигурное катание
Профнепригоден. Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футбол
Против Загитовой возбудили дело
Фигурное катание
Емельяненко прервал молчание после ареста
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение