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«Манчестер Юнайтед» поборется с «Барселоной» за чемпиона мира 

Lenta.ru + ещё 7 13 часов назад
Фото: Manu Fernandez / AP
Английский «Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за французского полузащитника мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна. Об этом сообщает британский Independent.
«Юнайтед» начал переговоры со стороной футболиста, на которого также претендует и испанская «Барселона». Отмечается, что манкунианцы намерены воспользоваться тем, что возможным переходом Гризманна недовольны игроки «Барселоны».
16 мая сообщалось, что «Барселона» готова платить 28-летнему французу 17 миллионов евро в год. Потенциальный трансфер оценивается в 120 миллионов евро. Также в своих рядах Гризманна хочет видеть и «Пари Сен-Жермен».
Гризманн перешел в «Атлетико» в 2014 году из «Реала Сосьедад». В составе мадридцев он стал победителем Лиги Европы. Также француз — чемпион мира и вице-чемпион Европы.
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Футбол , Антуан Гризманн , Манчестер Юнайтед
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