Игуаин хочет вернуться в «Ювентус» ради выступлений вместе с Роналду

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин , выступающий в аренде за «Челси», хочет летом вернуться в туринский клуб. Как утверждает Tutto Sport, аргентинец хочет играть в паре с португальцем Криштиану Роналду . Напомним, ранее игроки в течение четырех лет выступали за «Реал»

31-летний Игуаин был арендован лондонским клубом в январе на полгода с возможностью продления аренды на сезон-2019/20 за 15,7 млн фунтов или выкуп трансфера за 31,6 млн фунтов. Ранее стало известно, что «Челси» не планирует продлевать аренду форварда.

В сезоне-2018/19 Игуаин провел за «Челси» 14 матчей в АПЛ и забил 5 голов.