Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, выступающий в аренде за «Челси», хочет летом вернуться в туринский клуб. Как утверждает Tutto Sport, аргентинец хочет играть в паре с португальцем Криштиану Роналду. Напомним, ранее игроки в течение четырех лет выступали за «Реал».
31-летний Игуаин был арендован лондонским клубом в январе на полгода с возможностью продления аренды на сезон-2019/20 за 15,7 млн фунтов или выкуп трансфера за 31,6 млн фунтов. Ранее стало известно, что «Челси» не планирует продлевать аренду форварда.
В сезоне-2018/19 Игуаин провел за «Челси» 14 матчей в АПЛ и забил 5 голов.