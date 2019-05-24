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Игуаин хочет вернуться в «Ювентус» ради выступлений вместе с Роналду 

SPORT24.ru + ещё 6 15 часов назад
Фото: Reuters
Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, выступающий в аренде за «Челси», хочет летом вернуться в туринский клуб. Как утверждает Tutto Sport, аргентинец хочет играть в паре с португальцем Криштиану Роналду. Напомним, ранее игроки в течение четырех лет выступали за «Реал».
31-летний Игуаин был арендован лондонским клубом в январе на полгода с возможностью продления аренды на сезон-2019/20 за 15,7 млн фунтов или выкуп трансфера за 31,6 млн фунтов. Ранее стало известно, что «Челси» не планирует продлевать аренду форварда.
В сезоне-2018/19 Игуаин провел за «Челси» 14 матчей в АПЛ и забил 5 голов.
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