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Руни может стать тренером после завершения карьеры 

Газета.Ru 16 часов назад
Бывший нападающий сборной Англии, который ныне выступает за "Ди-Си Юнайтед", Уэйн Руни рассказал, чем планирует заниматься после спортивной карьеры, передает "Советский спорт".
Форвард отметил, что он собирается стать тренером. Он заявил, что его опыт и знания помогут ему в тренерской работе.
"Тренерской работой. Всю свою жизнь я был в футболе. Это то, что люблю и знаю, было бы странно не попробовать себя в качестве тренера, надеюсь, добиться успеха. Играл с большим количеством футболистов и набрался множество знаний об этой игре" — цитирует форварда Sky Sports со ссылкой на подкаст KJ & Caldwell.
За 13 матчей в МЛС Руни забил семь мячей.
Ранее Руни заявил, что хочет оставить в США такой же след, как The Beatles в 60-х.
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Футбол , Видео , Уэйн Руни , Советский спорт
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