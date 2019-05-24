Руни может стать тренером после завершения карьеры

Бывший нападающий сборной Англии, который ныне выступает за "Ди-Си Юнайтед", Уэйн Руни рассказал, чем планирует заниматься после спортивной карьеры, передает "Советский спорт".

Форвард отметил, что он собирается стать тренером. Он заявил, что его опыт и знания помогут ему в тренерской работе.

"Тренерской работой. Всю свою жизнь я был в футболе. Это то, что люблю и знаю, было бы странно не попробовать себя в качестве тренера, надеюсь, добиться успеха. Играл с большим количеством футболистов и набрался множество знаний об этой игре" — цитирует форварда Sky Sports со ссылкой на подкаст KJ & Caldwell.

За 13 матчей в МЛС Руни забил семь мячей.

Ранее Руни заявил, что хочет оставить в США такой же след, как The Beatles в 60-х.