Манджукич может вернуться в Германию

Нападающий туринского "Ювентуса" Марио Манджукич может в летнее трансферное окно перебраться в стан дортмундской "Боруссии", сообщает "Советский спорт".

По информации Bild, видеть в команде 33-летнего хорвата хочет консультант клуба Маттиас Заммер. При этом наставник Люсьен Фавр планирует увеличить игровое время Пако Алькасера и Марио Гетце.

Манджукич перешел в "Ювентус" летом 2015 года из мадридского "Атлетико". Его соглашение с черно-белыми дейстует до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне он сыграл за туринцев 33 матча во всех турнирах, оформил десять голов и отдал семь результативных передач.