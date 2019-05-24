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Манджукич может вернуться в Германию 

Газета.Ru + ещё 5 13 часов назад
Фото: Reuters
Нападающий туринского "Ювентуса" Марио Манджукич может в летнее трансферное окно перебраться в стан дортмундской "Боруссии", сообщает "Советский спорт".
По информации Bild, видеть в команде 33-летнего хорвата хочет консультант клуба Маттиас Заммер. При этом наставник Люсьен Фавр планирует увеличить игровое время Пако Алькасера и Марио Гетце.
Манджукич перешел в "Ювентус" летом 2015 года из мадридского "Атлетико". Его соглашение с черно-белыми дейстует до лета 2021 года.
В нынешнем сезоне он сыграл за туринцев 33 матча во всех турнирах, оформил десять голов и отдал семь результативных передач.
Ранее Криштиану Роналду попал в заявку сборной Португалии на финальный этап Лиги наций.
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Футбол , Марио Манджукич , Люсьен Фавр , Криштиану Роналду , Советский спорт
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