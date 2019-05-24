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Букмекеры оценили вероятность продления контракта «Зенита» с Кокориным 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Срок контракта Александра Кокорина с «Зенитом» истекает 30 июня 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий сине-бело-голубых принял участие лишь в 3 матчах, в каждом из которых выходил на замену.
В 1-й части сезона Кокорин восстанавливался после тяжёлой травмы, а затем попал в нашумевшую историю вместе с Павлом Мамаевым и оказался под стражей. Суд приговорил футболиста к 1,5 года лишения свободы. Руководству «Зенита» предстоит непростой выбор.
Поставить на то, что сине-бело-голубые всё же продлят контракт с Кокориным до 1 июля 2019 года, можно за 1.85 (вероятность 50%). Обратное развитие событий эксперты оценивают аналогичным коэффициентом 1.85 (50%).
Если Александр станет свободным агентом, то наверняка подпишет соглашение с одним из клубов РПЛ, так как несколько руководителей уже выразили желание увидеть нападающего в своей команде.
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Футбол , Павел Мамаев , Александр Кокорин , Зенит
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