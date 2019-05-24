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Кокорин и Мамаев могут досидеть срок в хозблоке 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Уполномоченный по правам человека в Москве встретилась с футболистами в СИЗО.
Татьяна Патаева, уполномоченный по правам человека в Москве, встретилась с Павлом Мамаевым и Александром Кокориным в «Бутырке».
«В условиях содержания и тот и другой удовлетворены в полном объеме. У них длительные прогулки, они посещают небольшой тренажерный зал, который есть в условия следственного изолятора. С точки зрения питания — тоже все нормально. Никаких замечаний не поступило», — сообщила омбудсмен.
Так же Патаева подтвердила, что адвокаты футболистов подали апелляционные жалобы, которые будут рассматриваться месяц-два.
«Сергей Анатольевич (Мороз, руководитель московского УФСИН — прим. ред.) предлагал им после истечения срока апелляционной жалобы, не отправляться в колонию, а остаться здесь, в хозблоке. Но они над этим думают. Они еще не приняли решение», — заявила Политаева.
Напомним, Александра Кокорина приговорили к году и 6 месяцам лишения свободы. Павла Мамаева — к году и 5 месяцам. Оба отсидели уже 8 месяцев.
Футболисты стали фигурантами резонансного уголовного дела об участии в нескольких драках в центре Москвы.
Восьмого октября прошлого года от их действий пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, а немногим позже — чиновник Минпромторга Денис Пак и директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.
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Комментарии1
Футбол , Павел Мамаев , Сергей Гайсин , Александр Кокорин , Минпромторг , ФСИН
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