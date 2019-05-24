Кокорин и Мамаев могут досидеть срок в хозблоке

Уполномоченный по правам человека в Москве встретилась с футболистами в СИЗО

«В условиях содержания и тот и другой удовлетворены в полном объеме. У них длительные прогулки, они посещают небольшой тренажерный зал, который есть в условия следственного изолятора. С точки зрения питания — тоже все нормально. Никаких замечаний не поступило», — сообщила омбудсмен.

Так же Патаева подтвердила, что адвокаты футболистов подали апелляционные жалобы, которые будут рассматриваться месяц-два.

«Сергей Анатольевич (Мороз, руководитель московского УФСИН — прим. ред.) предлагал им после истечения срока апелляционной жалобы, не отправляться в колонию, а остаться здесь, в хозблоке. Но они над этим думают. Они еще не приняли решение», — заявила Политаева.

Напомним, Александра Кокорина приговорили к году и 6 месяцам лишения свободы. Павла Мамаева — к году и 5 месяцам. Оба отсидели уже 8 месяцев.

Футболисты стали фигурантами резонансного уголовного дела об участии в нескольких драках в центре Москвы.