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Капитан «Реала» задумался об уходе из клуба 

Lenta.ru + ещё 19 7 часов назад
Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Globallookpress.com
Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос задумался об уходе из клуба. Об этом сообщает Marca.
Издание пишет, что отношения Рамоса и команды ухудшились после вылета «Реала» из Лиги чемпионов. В руководстве мадридского клуба знают о настроении игрока, однако сам он о своих планах не высказывался. Отмечается, что за ситуацией следят «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.
СМИ не впервые сообщают о том, что Рамос может покинуть «Реал». Так, в конце декабря прошлого года появилась информация о том, что испанец уйдет из клуба, если главным тренером будет назначен Жозе Моуринью, с которым у него не сложились отношения. В итоге наставником «Реала» стал Зинедин Зидан.
33-летний Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. Он по четыре раза выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Помимо этого, в составе сборной Испании Рамос стал чемпионом мира и дважды — чемпионом Европы.
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