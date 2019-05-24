Семак рассказал о чемпионском параде «Зенита»

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал о мотивации клуба на заключительный матч в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) и праздновании с фанатами после него, передает Sportbox.ru.

После завоевания петербуржцами золотых медалей за три тура до финиша команда уже успела одержать победу в домашнем матче с московским ЦСКА и проиграть в Ростове неделю назад.

"Это будет не такой принципиальный матч как с армейцами. Не у всех команд сохранилась мотивация к окончанию чемпионата. Но нам побеждать хочется всегда. В предыдущей встрече не получилось. Надеюсь, в воскресенье мы своего добьемся и с хорошим настроением уйдем в отпуск.

Что касается парада, то это возможность разделить радость с нашими болельщиками, с городом и завершить сезон официально", — отметил российский специалист.

Ранее сообщалось о проведении футболистами московского "Динамо" первой тренировки на новом стадионе.