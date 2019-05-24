Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал трех сильнейших футболистов, против которых ему приходилось играть.
"Мохамед Салах, Лионель Месси и Криштиану Роналду", — цитирует Акинфеева Sport24.
Также футболист заявил, что в детстве его кумиром был экс-вратарь сборной России Станислав Черчесов, который сейчас возглавляет национальную команду.
Ранее полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Ильзат Ахметов высоко оценил своих одноклубников Игоря Акинфеева, Марио Фернандеса и Николу Влашича.