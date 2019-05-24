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Дибала высказался о возможном уходе из «Ювентуса» 

Газета.Ru + ещё 8 19 часов назад
Фото: Reuters
Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала прокомментировал слова своего брата, заявившего о том, что форвард сменит клуб, сообщает "Советский спорт".
"Заявления моего брата? Он говорил от своего имени. Сам я общался с руководством клуба, они знают, что я думаю. Я хочу остаться в "Ювентусе", хочу продолжать играть здесь.
Очевидно, что клуб должен принимать собственные решения, которые также будут зависеть от нового тренера, который возглавит команду. Однако сам я хочу остаться", — цитирует Дибалу Calciomercato.
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Футбол , Советский спорт
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