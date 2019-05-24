Дибала высказался о возможном уходе из «Ювентуса»

Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала прокомментировал слова своего брата, заявившего о том, что форвард сменит клуб, сообщает "Советский спорт".

"Заявления моего брата? Он говорил от своего имени. Сам я общался с руководством клуба, они знают, что я думаю. Я хочу остаться в "Ювентусе", хочу продолжать играть здесь.