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Мбаппе забил «Реймсу» в 38-м туре Лиги 1, но не догнал Месси в гонке за «Золотую бутсу» 

RT на русском + ещё 23 9 часов назад
Фото: Reuters
В заключительном матче чемпионата Франции по футболу ПСЖ на своём поле уступил «Реймсу», а форвард парижан Килиан не сумел забить достаточно голов, чтобы опередить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в гонке за звание лучшего бомбардира Европы.
Счёт встречи ПСЖ — «Реймс» 1:3.
В составе «Реймса» забивали Абдул Баба, Матьё Кафаро и Пабло Чаварриа.
Единственный мяч ПСЖ на счету Килиана Мбаппе. Форвард завершил сезон с показателем 33 гола за сезон, отстав от нападающего «Барселоны» Лионеля Месси на три результативных удара.
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Футбол , Лионель Месси , Абдул Баба , Пабло Чаварриа
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