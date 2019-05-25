Мбаппе забил «Реймсу» в 38-м туре Лиги 1, но не догнал Месси в гонке за «Золотую бутсу»

В заключительном матче чемпионата Франции по футболу ПСЖ на своём поле уступил «Реймсу», а форвард парижан Килиан не сумел забить достаточно голов, чтобы опередить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в гонке за звание лучшего бомбардира Европы. Счёт встречи ПСЖ — «Реймс» 1:3. В составе «Реймса» забивали Абдул Баба , Матьё Кафаро и Пабло Чаварриа Единственный мяч ПСЖ на счету Килиана Мбаппе. Форвард завершил сезон с показателем 33 гола за сезон, отстав от нападающего «Барселоны» Лионеля Месси на три результативных удара.