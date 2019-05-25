В заключительном матче чемпионата Франции по футболу ПСЖ на своём поле уступил «Реймсу», а форвард парижан Килиан не сумел забить достаточно голов, чтобы опередить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в гонке за звание лучшего бомбардира Европы.
Счёт встречи ПСЖ — «Реймс» 1:3.
В составе «Реймса» забивали Абдул Баба, Матьё Кафаро и Пабло Чаварриа.
Единственный мяч ПСЖ на счету Килиана Мбаппе. Форвард завершил сезон с показателем 33 гола за сезон, отстав от нападающего «Барселоны» Лионеля Месси на три результативных удара.