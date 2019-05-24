Роббен рассказал, почему ушёл из «Реала»

Голландский полузащитник Арьен Роббен рассказал о причинах своего ухода из мадридского «Реала» в 2009 году.

«Мне было комфортно, и я играл хорошо, но проблемы возникли из-за смены президента. Дело было не только в Криштиану Роналду. Флорентино Перес вернулся на пост президента и купил Роналду, Кака, Карима Бензема и Хаби Алонсо. «Реал» потратил очень много денег, и им было нужно кого-нибудь продать, чтобы вернуть какую-то часть средств. Для меня это было плохой новостью, потому что я провёл тогда лучшую предсезонную подготовку в карьере», — приводит слова Роббена Goal.

Голландец выступал за «Реал» с 2007 по 2009 год. в его активе 13 голов и 14 голевых передач в 65 матчах за мадридский клуб, в составе которого он выиграл Примеру и Суперкубок Испании.

Ранее сообщалось, что Роббен может вернуться в АПЛ.