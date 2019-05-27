Роналду установил личный антирекорд

Криштиану Роналду впервые за 12 лет не вошёл в число лучших бомбардиров сезона по результатам участия в национальных футбольных чемпионатах, сообщает Чемпионат.com. По итогам итальянской серии А португалец оказался лишь на четвёртом месте рейтинга, составленного по количеству забитых мячей.

На счету нападающего «Ювентуса» 21 гол в 31 матче. Однако этого результата не хватил на то, чтобы Роналду мог войти в тройку лидеров чемпионата. Первое место у форварда «Сампдории» Фабио Квальярелла: он завершил чемпионат, имея 26 мячей в активе. На втором месте оказался нападающий «Аталанты» Дуван Сапата с 23-мя голами. Тройку лучших бомбардиров замыкает Кшиштоф Пентёк , в настоящее время играющий в «Милане» и забивший 22 мяча.

Автор статьи отмечает, что Криштиану Роналду не вошёл в список самых результативных игроков национальных чемпионатов впервые за 12 лет. Последний раз он оказывался вне призовой тройки в 2006 году, когда в составе « Манчестер Юнайтед » отметился 9 мячами, забитыми за сезон.

19 мая, одержав победу над «Аталантой», «Ювентус» занял первое место в турнирной таблице Серии А, став чемпионом Италии в восьмой раз подряд.