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Роналду установил личный антирекорд 

Рамблер + ещё 18 8 часов назад
Фото: Reuters
Криштиану Роналду впервые за 12 лет не вошёл в число лучших бомбардиров сезона по результатам участия в национальных футбольных чемпионатах, сообщает Чемпионат.com. По итогам итальянской серии А португалец оказался лишь на четвёртом месте рейтинга, составленного по количеству забитых мячей.
На счету нападающего «Ювентуса» 21 гол в 31 матче. Однако этого результата не хватил на то, чтобы Роналду мог войти в тройку лидеров чемпионата. Первое место у форварда «Сампдории» Фабио Квальярелла: он завершил чемпионат, имея 26 мячей в активе. На втором месте оказался нападающий «Аталанты» Дуван Сапата с 23-мя голами. Тройку лучших бомбардиров замыкает Кшиштоф Пентёк, в настоящее время играющий в «Милане» и забивший 22 мяча.
Автор статьи отмечает, что Криштиану Роналду не вошёл в список самых результативных игроков национальных чемпионатов впервые за 12 лет. Последний раз он оказывался вне призовой тройки в 2006 году, когда в составе «Манчестер Юнайтед» отметился 9 мячами, забитыми за сезон.
19 мая, одержав победу над «Аталантой», «Ювентус» занял первое место в турнирной таблице Серии А, став чемпионом Италии в восьмой раз подряд.
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Футбол , Кшиштоф Пентек , Криштиану Роналду , Манчестер Юнайтед , Чемпионат.com
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