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Роналду впервые за 12 лет не вошёл в тройку бомбардиров сезона 

Чемпионат.com + ещё 16 2 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду завершил сезон чемпионата Италии на четвёртом месте в бомбардирской гонке. На его счету 21 гол в 31 матче Серии А. Португалец не вошёл в тройку лучших бомбардиров чемпионата по итогам сезона впервые с 2006 года. Тогда он забил 9 голов за «Манчестер Юнайтед».
Лучшим бомбардиром чемпионата Италии с 26 мячами стал 36-летний нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла. На второй позиции форвард «Аталанты» Дуван Сапата, забивший 23 гола. Третий — Кшиштоф Пёнтек (22), начавший сезон в «Дженоа», а закончивший в «Милане».
«Ювентус» стал чемпионом Италии, на 11 очков опередив «Наполи». Также в зону Лиги чемпионов попали «Аталанта» и «Интер», набравшие по 69 баллов.
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Футбол , Кшиштоф Пентек , Криштиану Роналду , Манчестер Юнайтед
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