От Тарасова «шарахался весь автосалон»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов и экс-супруг телеведущей Ольги Бузовой приобрел в кредит немецкий внедорожник Gelandewagen стоимостью около 18 млн рублей, сообщает Starhit

«Тарасов вчера оформил новый автомобиль в кредит. Выглядит хорошо, но на понтах, весь салон от него шарахался», — рассказал очевидец.

Как отмечает издание, у спортсмена финансовые проблемы и задолженности по алиментам (с футболистом судится экс-супруга Оксана и дочь Ангелина), но своей любви к автомобилям Mercedes он остался верен.

Ранее он подарил белый автомобиль этой марки Ольге Бузовой, но после развода отобрал его.