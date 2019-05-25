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От Тарасова «шарахался весь автосалон» 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов и экс-супруг телеведущей Ольги Бузовой приобрел в кредит немецкий внедорожник Gelandewagen стоимостью около 18 млн рублей, сообщает Starhit.
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«Тарасов вчера оформил новый автомобиль в кредит. Выглядит хорошо, но на понтах, весь салон от него шарахался», — рассказал очевидец.
Как отмечает издание, у спортсмена финансовые проблемы и задолженности по алиментам (с футболистом судится экс-супруга Оксана и дочь Ангелина), но своей любви к автомобилям Mercedes он остался верен.
Ранее он подарил белый автомобиль этой марки Ольге Бузовой, но после развода отобрал его.
Футбол , Дмитрий Тарасов , StarHit
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