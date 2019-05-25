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Стало известно, кто может заменить Рамоса в «Реале» 

Soccer News 15 часов назад
Фото: Soccer News
"Реал" занимается поиском замены капитана Серхио Рамоса. Об этом пишет As.
Ранее сообщалось, что Рамос сообщил клубу о том, что скорее всего покинет команду в скором времени.
По данным источника, на замену 33-летнему испанцу рассматривается игрок "Наполи" Калиду Кулибали, капитан "Аякса" Маттейса де Лигта, на которого претендует "Барселона" и футболист "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.
Общая цена всех этих футболистов около 200 миллионов евро.
В текущем сезоне Рамос играл в 42 матчах, забив 11 голов и сделав 2 результативные передачи.
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Футбол , Калиду Кулибали , Серхио Рамос , Реал
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