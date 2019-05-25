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«Бавария» в седьмой раз подряд завоевала Кубок Германии по футболу, обыграв «Лейпциг» 

RT на русском + ещё 16 12 часов назад
Фото: Reuters
Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «РБ Лейпциг» в финале Кубка Германии по футболу.
Встреча, прошедшая на олимпийском стадионе в Берлине, завершилась со счётом 3:0 в пользу мюнхенцев.
Победу «Баварии» принесли голы Кингсли Комана и Роберта Левандовски, оформившего дубль.
Для команды из Мюнхена этот Кубок Германии стал седьмым подряд и 19-м в истории клуба, что является рекордным показателем.
«Лейпциг», основанный в 2009 году впервые вышел в финал Кубка страны.
Ранее сообщалось, что «Бавария» подтвердила интерес к футболисту «Манчестер Сити» Лерою Зане.
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Футбол , Кингсли Коман
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