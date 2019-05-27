Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Зидан хочет уговорить Рамоса остаться в «Реале» 

ТАСС + ещё 21 9 часов назад
Фото: Reuters
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан намерен провести беседу с защитником Серхио Рамосом, чтобы уговорить его остаться в команде. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание Marca.
Ранее сообщалось, что 33-летний капитан "Реала" покинет клуб в летнее трансферное окно. Защитник выступает за команду 14 сезонов.
По информации издания, Рамос после возвращения из отпуска также встретится с президентом клуба Флорентино Пересом.
Рамос перешел в "Реал" в 2005 году. Всего он провел за клуб 606 матчей, в которых забил 84 гола и отдал 39 результативных передач. В составе команды он по четыре раза становился чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Также испанский защитник является двукратным обладателем Кубка Испании, трижды завоевывал Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.
В составе сборной Испании Рамос становился чемпионом мира, дважды выигрывал чемпионат Европы, а также становился серебряным и бронзовым призером Кубка конфедераций.
ТАСС: последние новости
Футболист Игорь Денисов покинул "Локомотив" Футболист Эрнандес расторг контракт с ЦСКА Силвиньо стал главным тренером французского футбольного клуба "Лион"
Комментарии
Футбол , Зинедин Зидан , УЕФА , Реал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Останется в России: Овечкин и команда вернулись в Москву
Футболист Денисов покинул «Локомотив»
Эрнандес расторг контракт с ЦСКА
Назван новый тренер «Лиона»
Реакцию российских хоккеистов на критику объяснили5
Видео
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
03:15
«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение
Хоккей Статьи
00:43
Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов
Хоккей
05:51
Без Олимпиады и перспектив: печальная судьба Артура Гачинского
Фигурное катание Статьи
01:00
Жене Овечкина напомнили о жизни в США
Хоккей
00:43
Россия — Финляндия. После первого периода на табло нули
Хоккей
00:14
Изрешеченный пулями: авто игрока «Зенита» нашли в пруду
Волейбол
00:43
Финны уверены в победе над Россией
Хоккей Статьи
00:17
Сильное землетрясение: ЧП во время выступления Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение