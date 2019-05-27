СМИ: Зидан хочет уговорить Рамоса остаться в «Реале»

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан намерен провести беседу с защитником Серхио Рамосом, чтобы уговорить его остаться в команде. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание Marca.

Ранее сообщалось, что 33-летний капитан "Реала" покинет клуб в летнее трансферное окно. Защитник выступает за команду 14 сезонов.

По информации издания, Рамос после возвращения из отпуска также встретится с президентом клуба Флорентино Пересом.

Рамос перешел в "Реал" в 2005 году. Всего он провел за клуб 606 матчей, в которых забил 84 гола и отдал 39 результативных передач. В составе команды он по четыре раза становился чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Также испанский защитник является двукратным обладателем Кубка Испании, трижды завоевывал Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА

В составе сборной Испании Рамос становился чемпионом мира, дважды выигрывал чемпионат Европы, а также становился серебряным и бронзовым призером Кубка конфедераций.