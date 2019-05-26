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Завершился чемпионат России по футболу 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Завершился сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Полная турнирная таблица размещена на сайте лиги.
Первое место за три тура до окончания РПЛ обеспечил себе петербургский «Зенит». Второе место занял московский «Локомотив», обыгравший в последнем туре «Уфу» со счетом 1:0. Тройку замкнул «Краснодар», обыгравший казанский «Рубин» — 1:0.
«Зенит» и «Локомотив» в следующем сезоне примут участие в группой стадии Лиге чемпионов, «Краснодар» начнет выступления в главном еврокубковом турнире с двух квалификационных раундов.
Московский ЦСКА дома разгромил самарские «Крылья Советов» со счетом 6:0 и расположился на четвертом месте турнирной таблицы. Армейцы обошли московский «Спартак», который в последнем матче сезона проиграл «Оренбургу» на выезде — 0:2.
ЦСКА в следующем сезоне сыграет в групповом раунде Лиги Европы, «Спартаку» предстоит пройти два отборочных раунда. Занявший шестое место тульский «Арсенал» дебютирует в еврокубках. Туляки сыграют в трех квалификационных матчах.
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Футбол , Спартак , Зенит , ФК "Рубин"
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