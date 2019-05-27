Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу покинуть клуб

Президент немецкого футбольного клуба "Бавария" Ули Хёнесс рекомендует защитнику Джерому Боатенгу покинуть команду. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports.

Боатенг перешел в "Баварию" в 2011 году. Контракт с 30-летним игроком рассчитан до 30 июня 2021 года.

По информации портала, руководство немецкой команды готово расстаться с футболистом в предстоящее трансферное окно, если поступит достойное предложение.

"Боатенгу нужен новый вызов. Кажется, ему нет больше места в нашем клубе. Я бы посоветовал ему искать новую команду", — сказал Хёнесс.