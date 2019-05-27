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Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу покинуть клуб 

ТАСС + ещё 5 53 минуты назад
Фото: Reuters
Президент немецкого футбольного клуба "Бавария" Ули Хёнесс рекомендует защитнику Джерому Боатенгу покинуть команду. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports.
Боатенг перешел в "Баварию" в 2011 году. Контракт с 30-летним игроком рассчитан до 30 июня 2021 года.
По информации портала, руководство немецкой команды готово расстаться с футболистом в предстоящее трансферное окно, если поступит достойное предложение.
"Боатенгу нужен новый вызов. Кажется, ему нет больше места в нашем клубе. Я бы посоветовал ему искать новую команду", — сказал Хёнесс.
Боатенг в сезоне-2018/19 провел за клуб 28 матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Всего за "Баварию" он сыграл 286 встреч, в которых забил восемь голов и отдал 22 передачи. В составе немецкой команды защитник стал семикратным чемпионом Германии, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка Германии, выигрывал Суперкубок УЕФА, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. В составе сборной Германии он стал чемпионом мира 2014 года, всего он провел 76 матчей, забив один гол.
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Футбол , УЕФА , Газета.Ru
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