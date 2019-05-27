Состояние Екатерины Бобковой, свидетельницы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, стабильно тяжёлое, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Алима Бишенова.
«После возвращения ей в аэропорту сразу стало резко плохо, она в срочном порядке на карете скорой помощи была госпитализирована. В настоящий момент её состояние стабильно тяжёлое», — уточнил он.
При этом Бишенов добавил, что Бобкова в настоящее время не может нормально разговаривать и давать показания.
Ранее СМИ сообщали, что Бобкова выпала из окна, в результате чего получила серьёзные травмы.
Полиция не нашла никаких следов насильственных действий в отношении россиянки.
В настоящее врем обстоятельства и причины ЧП выясняются.
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.
Впоследствии адвокаты спортсменов обжаловали решение судебной инстанции.