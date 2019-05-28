Статистический портал InStat Football опубликовал символическую сборную Российской премьер-лиги (РПЛ) в завершившемся сезоне-2018/19.
В сборную попали сразу четыре игрока московского «Локомотива», который занял второе место. Три игрока из «Краснодара», ставшего третьим. Чемпион страны петербургский «Зенит» представлен двумя игроками.
. @rfpl ’s season has come to an end — team’s & player’s rankings are all sorted out! #РФПЛ
Check out the full roster of RPL #BESTXI #Forward @fczenit_en #Midfield @fclokomotiv @FCKrasnodar @fczenit_en #Defenders @FCKrasnodar @PFCCSKA_en #Goalkeeper @fclokomotiv #InStat pic.twitter.com/npu388ODf2— InStat Football (@InStatFootball) 27 мая 2019 г.
По итогам завершившегося 26 мая чемпионата России в групповой этап Лиги чемпионов напрямую попали «Зенит» и «Локомотив». «Краснодар» попробует свои силы в квалификации турнира. «Спартак» и ЦСКА попали в квалификацию Лиги Европы.
Экс-игрок сборной России по футболу Сергей Игнашевич официально покинул ЦСКА после 15 лет в клубе, ранее писал News.ru.