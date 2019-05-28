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Названа символическая сборная сезона чемпионата России по футболу 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: INPHO/Tommy Dickson/Global Look Press
Статистический портал InStat Football опубликовал символическую сборную Российской премьер-лиги (РПЛ) в завершившемся сезоне-2018/19.
В сборную попали сразу четыре игрока московского «Локомотива», который занял второе место. Три игрока из «Краснодара», ставшего третьим. Чемпион страны петербургский «Зенит» представлен двумя игроками.
По итогам завершившегося 26 мая чемпионата России в групповой этап Лиги чемпионов напрямую попали «Зенит» и «Локомотив». «Краснодар» попробует свои силы в квалификации турнира. «Спартак» и ЦСКА попали в квалификацию Лиги Европы.
Экс-игрок сборной России по футболу Сергей Игнашевич официально покинул ЦСКА после 15 лет в клубе, ранее писал News.ru.
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Футбол , Сергей Игнашевич , Спартак , Зенит
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