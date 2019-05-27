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СМИ: «Арсенал» вернул более трети непроданных билетов на финал Лиги Европы в Баку 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Английский клуб "Арсенал" вернул 2300 непроданных билетов Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на финальный матч Лиги Европы в Баку. Об этом сообщил в понедельник телеканал Sky Sports.
Решающий матч Лиги Европы между английскими "Арсеналом" и "Челси" пройдет 29 мая в Баку на стадионе "Олимпийский". Основными причинами отказа болельщиков от покупки билетов называются транспортные проблемы. Руководство УЕФА отреагировало на претензии "Арсенала" и "Челси", заявив, что поможет найти "более дешевые решения" для болельщиков, направляющихся на стадион "Олимпийский", который вмещает 69 870 человек.
Ранее британская газета The Sun сообщала, что "Арсенал" и "Челси" не смогли продать в общей сложности около 5,5 тыс. билетов. Всего каждому клубу было выделено около 6 тыс. билетов, что представляет собой менее 10% от общей вместимости стадиона, на котором пройдет финал Лиги Европы. Отмечается, что те билеты, которые вернут клубы, будут выставлены на продажу, их смогут приобрести местные зрители.
"Арсенал" принял решение не заявлять 30-летнего армянского футболиста Генриха Мхитаряна на финальный матч Лиги Европы. При этом УЕФА заявлял, что обеспечит безопасность Мхитаряну и поможет в получении визы и оформлении прочих документов для въезда в Азербайджан. В полуфинале Лиги Европы "Челси" выиграл у немецкого "Айнтрахта", а "Арсенал" одолел испанскую "Валенсию". Команда, выигравшая в финале Лиги Европы, получит право сыграть с победителем Лиги чемпионов сезона-2018/2019 за звание обладателя Суперкубка УЕФА.
Баку серьезно готовится к предстоящему спортивному событию. Принимаются усиленные меры безопасности, вносятся коррективы в работу городского транспорта, чтобы болельщикам было удобно добираться до стадиона. Ожидается, что на матчи приедут до 35 тыс. болельщиков из-за рубежа.
На ближайшие три года Rambler Group приобрела эксклюзивные права на трансляцию матчей Английской премьер-лиги в российском онлайн-кинотеатре Okko. В рамках платформы Okko на SmartTV, в приложениях на iOS и Android, а также в веб-версии появится специальный раздел Okko.Sport, где будут эксклюзивно транслироваться все матчи АПЛ в прямом эфире.
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Футбол , Генрих Мхитарян , УЕФА , Арсенал
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