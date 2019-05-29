Полузащитник Игорь Денисов принял решение завершить профессиональную футбольную карьеру после расторжения контракта с «Локомотивом». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на компанию SILA International Lawyers, представляющую интересы игрока.
«Наш клиент Игорь Денисов дал поручение сообщить о своём решении завершить карьеру профессионального футболиста. Никаких дополнительных комментариев с нашей стороны мы не можем дать. Считаем, что эта информация исчерпывающая», — сказали в компании.
35-летний Игорь Денисов выступал за «Зенит», «Анжи» и «Динамо». С 2017 года был игроком московского «Локомотива». 27 мая железнодорожники объявили о расторжении контракта с Денисовым.