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Денисов решил закончить карьеру футболиста 

Рамблер + ещё 43 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник Игорь Денисов принял решение завершить профессиональную футбольную карьеру после расторжения контракта с «Локомотивом». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на компанию SILA International Lawyers, представляющую интересы игрока.
«Наш клиент Игорь Денисов дал поручение сообщить о своём решении завершить карьеру профессионального футболиста. Никаких дополнительных комментариев с нашей стороны мы не можем дать. Считаем, что эта информация исчерпывающая», — сказали в компании.
35-летний Игорь Денисов выступал за «Зенит», «Анжи» и «Динамо». С 2017 года был игроком московского «Локомотива». 27 мая железнодорожники объявили о расторжении контракта с Денисовым.
Футбол , Игорь Денисов , Зенит
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