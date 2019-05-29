Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Капитан «Реала» распек президента из-за Роналду 

Lenta.ru + ещё 17 2 часа назад
Фото: ТАСС
Радиостанция Cadena Cer опубликовала фрагмент разговора капитана «Реала» Серхио Рамоса и президента клуба Флорентино Переса. Защитник выразил свое недовольство тем, что функционер не купил никого на замену нападающему Криштиану Роналду.
Отмечается, что во время беседы Рамос попросил Переса отпустить его из «Реала» бесплатно и показал выгодное предложение из Китая.
В ответ на это президент сказал:
«Как я могу отпустить тебя бесплатно? Если ты уйдешь, мне нужно будет искать замену, и это будет стоить недешево».
Рамос же в ответ напомнил, что Перес обещал купить игрока на место ушедшего в «Ювентус» Роналду, однако так и не сделал этого.
О желании Рамоса покинуть мадридскую команду сообщалось 24 мая. Перес позднее подтвердил, что испанец действительно получил хорошее предложение из Китая, однако «Реал» отказался отпускать капитана бесплатно.
33-летний Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. Он по четыре раза выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Помимо этого, в составе сборной Испании Рамос стал чемпионом мира и дважды — чемпионом Европы.
Последние новости
Евросоюз отреагировал на беспорядки в Косове Россияне с ВИЧ остались без бесплатного лекарства Задержан гендиректор крупнейшего в России добытчика урана
Комментарии
Футбол , Серхио Рамос , Криштиану Роналду , Реал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем интересно лондонское дерби в финале Лиги Европы
«Челси» и «Реал» договорились о трансфере нападающего
Кремлев призвал переизбрать руководство AIBA
«С днем рождения, легенда!» Аршавину — 38
Тренер Макгрегора рассказал об избиении Хабиба
Видео
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
03:15
«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение
Хоккей Статьи
00:43
Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов
Хоккей
05:51
Без Олимпиады и перспектив: печальная судьба Артура Гачинского
Фигурное катание Статьи
01:00
Жене Овечкина напомнили о жизни в США
Хоккей
01:29
Донос на коллегу и бегство в США: драмы Зуевой
Фигурное катание
00:43
Россия — Финляндия. После первого периода на табло нули
Хоккей
00:14
Изрешеченный пулями: авто игрока «Зенита» нашли в пруду
Волейбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение