Капитан «Реала» распек президента из-за Роналду

Отмечается, что во время беседы Рамос попросил Переса отпустить его из «Реала» бесплатно и показал выгодное предложение из Китая.

В ответ на это президент сказал:

«Как я могу отпустить тебя бесплатно? Если ты уйдешь, мне нужно будет искать замену, и это будет стоить недешево».

Рамос же в ответ напомнил, что Перес обещал купить игрока на место ушедшего в «Ювентус» Роналду, однако так и не сделал этого.

О желании Рамоса покинуть мадридскую команду сообщалось 24 мая. Перес позднее подтвердил, что испанец действительно получил хорошее предложение из Китая, однако «Реал» отказался отпускать капитана бесплатно.

33-летний Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. Он по четыре раза выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Помимо этого, в составе сборной Испании Рамос стал чемпионом мира и дважды — чемпионом Европы.