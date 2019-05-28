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СМИ: Дани Алвес назначен капитаном сборной Бразилии по футболу вместо Неймара 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Футболист сборной Бразилии Дани Алвес стал новым капитаном национальной команды, сменив в этом амплуа нападающего Неймара. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Бразильской конфедерации футбола (CBF).
Защитник будет выводить команду с капитанской повязкой в ближайших товарищеских матчах против сборных Катара и Гондураса, а также на Кубке Америки, который пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии. Алвес провел в составе национальной команды 107 встреч, забил семь мячей и сделал 16 голевых передач. Он является победителем Кубка Америки 2007 года.
Ранее капитаном команды был Неймар. Главный тренер сборной Бразилии Тите 25 мая сообщил форварду о том, что он лишен повязки.
После финала Кубка Франции между ПСЖ и "Ренном" было опубликовано видео, на котором запечатлено, как Неймар, проходя мимо одного из фанатов, который вел съемку на свой мобильный телефон, остановился возле него, закрыл камеру, призывая не снимать. После недолгой словесной перепалки футболист нанес удар в подбородок фанату, а затем продолжил подниматься по лестнице.
Сообщалось, что поступок может повлиять на решение Тите о включении Неймара в состав национальной команды. Ранее наставник отказался вызывать в сборную Бразилии полузащитника "Ювентуса" Дугласа Косту за плевок в игрока "Сассуоло" Федерико Ди Франческо в матче четвертого тура чемпионата Италии.
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Футбол , Дуглас Коста , Газета.Ru
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