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«Ювентус» не хочет отдавать «Баварии» Дибалу 

Газета.Ru + ещё 1 52 минуты назад
Фото: Reuters
Руководство мюнхенской "Бавария" проявляет заинтересованность в отношении нападающего "Ювентуса" Пауло Дибала, передает "Советский спорт".
По информации итальянских СМИ, немецкий клуб готов заплатить за трансфер игрока €80 млн Туринский клуб не согласен с этими условиями. Руководство бьянконери хотело бы выручить более €100 млн за аргентинского форварда.
25-летний футболист провел 42 матча за "Ювентус" в сезоне-2018\19. Он стал автором десяти голов и шести результативных передач.
Ранее сообщалось, что защитник "Барселоны" прокомментировал неудачи команды.
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