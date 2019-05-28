«Ювентус» не хочет отдавать «Баварии» Дибалу

Руководство мюнхенской "Бавария" проявляет заинтересованность в отношении нападающего "Ювентуса" Пауло Дибала, передает "Советский спорт".

По информации итальянских СМИ, немецкий клуб готов заплатить за трансфер игрока €80 млн Туринский клуб не согласен с этими условиями. Руководство бьянконери хотело бы выручить более €100 млн за аргентинского форварда.

25-летний футболист провел 42 матча за "Ювентус" в сезоне-2018\19. Он стал автором десяти голов и шести результативных передач.

Ранее сообщалось, что защитник "Барселоны" прокомментировал неудачи команды.