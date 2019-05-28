«Амкар» исключён из списка членов РФС

Пермский «Амкар», потерявший профессиональный статус из-за банкротства клуба по итогам сезона 2017/18, исключён из списка членов Российского футбольного союза (РФС).

На заседании конференции РФС было объявлено об исключении пермского «Амкара» из списка членов РФС. За это решение проголосовало 96% делегатов.

По итогам сезона-2017/18 «Амкар» занял 13-е место в Российской премьер-лиги, но потерял профессиональный статус из-за банкротства клуба.

Ранее РФС сообщил о прибыли в 166 млн рублей за 2018 год