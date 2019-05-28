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Игнашевич официально покинул ЦСКА 

Рамблер + ещё 13 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Тренер молодежной команды ЦСКА Сергей Игнашевич решил оставить свой пост и покинуть клуб после 15 лет работы. Об этом сообщается на сайте клуба.
С 2004-го по лето 2018 года Игнашевич был футболистом ЦСКА. Всего он провел за клуб 541 матч и забил 46 голов.
В сезоне-2018/19 Игнашевич работал в тренерском штабе молодежной команды, завоевавшей в своем первенстве золотые медали.
В ЦСКА поблагодарили Игнашевича за годы, отданные клубу, и пожелали успехов в тренерской карьере.
Ранее экс-игрок сам анонсировал свой уход из ЦСКА. Он рассказал «Чемпионату», что в клубе получил необходимые для тренера методические знания, а сейчас находится в предвкушении самостоятельной работы.
Игнашевич пояснил, что в ЦСКА у него не было возможности тренировать взрослых, а именно в этом ему хочется реализовать себя. Он рассказал, что будет работать в сборной РФ под руководством Станислава Черчесова, поедет стажироваться и искать варианты самостоятельной работы.
«Чемпионат» писал, что Игнашевич может возглавить «Оренбург».
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Футбол , Станислав Черчесов , Сергей Игнашевич
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