Игнашевич официально покинул ЦСКА

Тренер молодежной команды ЦСКА Сергей Игнашевич решил оставить свой пост и покинуть клуб после 15 лет работы. Об этом сообщается на сайте клуба.

С 2004-го по лето 2018 года Игнашевич был футболистом ЦСКА. Всего он провел за клуб 541 матч и забил 46 голов.

В сезоне-2018/19 Игнашевич работал в тренерском штабе молодежной команды, завоевавшей в своем первенстве золотые медали.

В ЦСКА поблагодарили Игнашевича за годы, отданные клубу, и пожелали успехов в тренерской карьере.

Ранее экс-игрок сам анонсировал свой уход из ЦСКА. Он рассказал «Чемпионату», что в клубе получил необходимые для тренера методические знания, а сейчас находится в предвкушении самостоятельной работы.

Игнашевич пояснил, что в ЦСКА у него не было возможности тренировать взрослых, а именно в этом ему хочется реализовать себя. Он рассказал, что будет работать в сборной РФ под руководством Станислава Черчесова , поедет стажироваться и искать варианты самостоятельной работы.