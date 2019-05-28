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Иско хочет уйти из «Реала» в «Ювентус» за €60 млн 

Газета.Ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Хавбек мадридского "Реала" Иско может сменить клуб уже этим летним трансферным окном, передает "Советский спорт".
Как сообщает EL Mundo Deportivo, полузащитник сливочных может перейти в туринский "Ювентус".
По информации источника, бьянконери готовы заплатить €60 млн за 27-летнего игрока.
Незадолго до этого в СМИ появлялись сообщения о том, что испанец не доволен своим положением в мадридской команде. Иско часто начинал матчи со скамейки запасных.
Хавбек также жаловался на то, что не может найти общий язык как с бывшими тренерами клуба Сантьяго Солари и Хуленом Лопетеги, также и с нынешним — Зинедином Зиданом.
В завершившемся сезоне полузащитник "Юве" принял участие в 37 матчах, став автором шести голов и одной голевой передачи.
По оценке Transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет €60 млн Ранее сообщалось, что "Ювентус" не хочет отдавать "Баварии" Пауло Дебала.
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Футбол , Зинедин Зидан , Реал , Советский спорт
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