Иско хочет уйти из «Реала» в «Ювентус» за €60 млн

Хавбек мадридского "Реала" Иско может сменить клуб уже этим летним трансферным окном, передает "Советский спорт".

Как сообщает EL Mundo Deportivo, полузащитник сливочных может перейти в туринский "Ювентус".

По информации источника, бьянконери готовы заплатить €60 млн за 27-летнего игрока.

Незадолго до этого в СМИ появлялись сообщения о том, что испанец не доволен своим положением в мадридской команде. Иско часто начинал матчи со скамейки запасных.

Хавбек также жаловался на то, что не может найти общий язык как с бывшими тренерами клуба Сантьяго Солари и Хуленом Лопетеги, также и с нынешним — Зинедином Зиданом

В завершившемся сезоне полузащитник "Юве" принял участие в 37 матчах, став автором шести голов и одной голевой передачи.

По оценке Transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет €60 млн Ранее сообщалось, что "Ювентус" не хочет отдавать "Баварии" Пауло Дебала.