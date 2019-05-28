Канте отправился с «Челси» в Баку 

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте, несмотря на травму колена, отправился со своей командой в Баку, где пройдёт финал Лиги Европы.
Английский клуб не даёт официальных заявлений о состоянии футболиста, но предполагается, что Канте не сможет принять участия в матче, сообщает The Guardian.
Француз получил травму во время одной из последний тренировок и покинул команду.
Финал Лиги Европы между английскими «Челси» и «Арсеналом» состоится 29 мая в 22:00 по московскому времени.
Полузащитник английского «Челси» Эден Азар поделился мнением о предстоящей встрече с «Арсеналом», писал News.ru.