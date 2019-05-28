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«Реал» — самый дорогой клуб Европы в 2019 году 

SovSport.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
По данным исследования, мадридский Реал является самым дорогим футбольным клубом Европы по состоянию на 2019 год.
Стоимость Реала составляет 3 миллиарда 224 миллиона евро. За год цена мадридского клуба выросла на 10%.
Второй по стоимости командой стал Манчестер Юнайтед, который оценивается в 3,207 млрд евро. На третьем месте Бавария — 2,696.
В первую десятку также вошли: Барселона (2,627 млрд), Манчестер Сити (2,460 млрд), 6. Челси (2,227), 7. Ливерпуль (2,095), 8. Арсенал (2,008), 9. Тоттенхэм (1,679), 10. Ювентус (1,548).
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Футбол , Реал , Манчестер Юнайтед
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