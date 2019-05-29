Ещё раз выскажу крамольную мысль. Только своим отсутствием на трибунах, мы 🔴⚪️сможем изменить ситуацию! Можно 5 тысяч не заметить, можно 10. Но если 30-35 тысяч не придёт на первые матчи сезона, то эффект будет для ЛАФа ошеломляющий. — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) May 28, 2019