Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кафельников призвал к бойкоту матчей «Спартака» 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в своем твиттере заявил, что ситуацию в московском клубе может изменить только бойкот со стороны болельщиков.
После проигрыша «Оренбургу» со счетом 0:2 «Спартак» завершил сезон на пятом месте. Недовольные болельщики начали требовать изменений, в том числе отставки главного тренера Олега Кононова.
«Ещё раз выскажу крамольную мысль. Только своим отсутствием на трибунах, мы сможем изменить ситуацию!» — написал Кафельников (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
По его мнению, руководство клуба могло бы не заметить отсутствия пяти — десяти тысяч болельщиков, но если 30-35 тысяч не придут на первые матчи сезона, то эффект для владельца «Спартака» Леонида Федуна будет «ошеломляющим».
Кафельников назвал негодяями болельщиков, которые купят абонемент на сезон 2019-2020, затем попросил прощения за свои слова, но заверил, что не придет на стадион, пока Кононов остается тренером.
Позже теннисист написал, что узнал о продлении 15 тысяч сезонных абонементов.
«Ваше законное право. Но моих крошечных 720 тысяч ₽ (6 сезонных абонементов), вы не увидите! Я, очень люблю СПАРТАК, но такого мерзкого отношения к себе не потерплю», — заключил он.
Комментарии3
Футбол , Евгений Кафельников , Олег Кононов , Леонид Федун , Спартак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Теннисистку из Украины дисквалифицировали пожизненно
Боксер Уайлдер проведет реванш против Ортиса
Каррера станцевал под хит 70-х
Матчи за право сыграть в РПЛ пройдут с применением VAR
14-летний футболист разделся перед девушкой-арбитром
Видео
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
03:15
«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение
Хоккей Статьи
00:43
Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов
Хоккей
05:51
Без Олимпиады и перспектив: печальная судьба Артура Гачинского
Фигурное катание Статьи
01:00
Жене Овечкина напомнили о жизни в США
Хоккей
01:29
Донос на коллегу и бегство в США: драмы Зуевой
Фигурное катание
00:43
Россия — Финляндия. После первого периода на табло нули
Хоккей
00:14
Изрешеченный пулями: авто игрока «Зенита» нашли в пруду
Волейбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение