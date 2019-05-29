Теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в своем твиттере заявил, что ситуацию в московском клубе может изменить только бойкот со стороны болельщиков.
После проигрыша «Оренбургу» со счетом 0:2 «Спартак» завершил сезон на пятом месте. Недовольные болельщики начали требовать изменений, в том числе отставки главного тренера Олега Кононова.
«Ещё раз выскажу крамольную мысль. Только своим отсутствием на трибунах, мы сможем изменить ситуацию!» — написал Кафельников (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
По его мнению, руководство клуба могло бы не заметить отсутствия пяти — десяти тысяч болельщиков, но если 30-35 тысяч не придут на первые матчи сезона, то эффект для владельца «Спартака» Леонида Федуна будет «ошеломляющим».
Ещё раз выскажу крамольную мысль. Только своим отсутствием на трибунах, мы 🔴⚪️сможем изменить ситуацию! Можно 5 тысяч не заметить, можно 10. Но если 30-35 тысяч не придёт на первые матчи сезона, то эффект будет для ЛАФа ошеломляющий. — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) May 28, 2019
Кафельников назвал негодяями болельщиков, которые купят абонемент на сезон 2019-2020, затем попросил прощения за свои слова, но заверил, что не придет на стадион, пока Кононов остается тренером.
Позже теннисист написал, что узнал о продлении 15 тысяч сезонных абонементов.
«Ваше законное право. Но моих крошечных 720 тысяч ₽ (6 сезонных абонементов), вы не увидите! Я, очень люблю СПАРТАК, но такого мерзкого отношения к себе не потерплю», — заключил он.