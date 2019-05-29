«Милан» может продать Доннарумму, чтобы избежать санкций за нарушение FFP

Итальянский футбольный клуб "Милан" в летнее трансферное окно может расстаться с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой, чтобы избежать санкций со стороны УЕФА за нарушение финансового fair play (FFP), сообщает Football Italia.

"Милану" необходимо сократить статью расходов, чтобы избежать потенциального исключения из Лиги Европы за нарушение FFP. По этой причине руководство "Милана" в новом сезоне намерено делать ставку на молодых игроков, которых потом можно продать подороже. Кроме того, "россонери" могли бы поправить баланс между расходами и доходами, продав одного из игроков основного состава и, по данным Football Italia, первым в списке потенциальных футболистов, которые могут покинуть клуб, является Доннарумма.