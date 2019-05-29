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Слуцкий подвел итоги сезона для «Витесса» 

Советский спорт + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер Витесса Леонид Слуцкий подвел итог сезона для голландского клуба.
Это был очень длинный сезон для Витесса. У нас много травмированных футболистов, у других игроков накопилась усталость. В матче с Утрехтом нам пришлось выпускать на поле тех, кто мало тренировался после травм. Трудно обыгрывать соперника, когда команде не хватает свежести, — приводит слова Слуцкого FOX Sports.
Первая игра с Утрехтом завершилась вничью. Таким образом, Витесс проиграл Утрехту путевку в Лиге Европы.
Отметим, что Утрехт тренирует бывший наставник Зенита и сборной России Дик Адвокат.
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Футбол , Леонид Слуцкий
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