Слуцкий подвел итоги сезона для «Витесса» 

Главный тренер Витесса Леонид Слуцкий подвел итог сезона для голландского клуба.
Это был очень длинный сезон для Витесса. У нас много травмированных футболистов, у других игроков накопилась усталость. В матче с Утрехтом нам пришлось выпускать на поле тех, кто мало тренировался после травм. Трудно обыгрывать соперника, когда команде не хватает свежести, — приводит слова Слуцкого FOX Sports.
Первая игра с Утрехтом завершилась вничью. Таким образом, Витесс проиграл Утрехту путевку в Лиге Европы.
Отметим, что Утрехт тренирует бывший наставник Зенита и сборной России Дик Адвокат.