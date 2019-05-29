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«Арсенал» тепло поздравил Аршавина с днем рождения 

Р-Спорт + ещё 3 1 час назад
Фото: AFP 2019 / Adrian Dennis
Пресс-служба лондонского "Арсенала" поздравила с днем рождения бывшего полузащитника "канониров" и сборной России Андрея Аршавина, который отмечает свое 38-летие.
Лондонцы опубликовали в своем аккаунте Twitter фото россиянина со знаменитого матча против "Ливерпуля", в котором Андрей записал на свой счет четыре мяча.
"С днем рождения, Андрей Аршавин! Будем надеяться, что мы отпразднуем эту дату чуть позже все вместе", — говорится в поздравлении.
"Арсенал" в среду сыграет против лондонского "Челси" в финале Лиги Европы. Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Баку.
Аршавин выступал за "Арсенал" с 2009 по 2013 годы, проведя за команду в общей сложности 144 матча и забив 31 мяч.
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Футбол , Андрей Аршавин
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