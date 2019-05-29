«Арсенал» тепло поздравил Аршавина с днем рождения

Пресс-служба лондонского "Арсенала" поздравила с днем рождения бывшего полузащитника "канониров" и сборной России Андрея Аршавина , который отмечает свое 38-летие.

Лондонцы опубликовали в своем аккаунте Twitter фото россиянина со знаменитого матча против "Ливерпуля", в котором Андрей записал на свой счет четыре мяча.

"С днем рождения, Андрей Аршавин! Будем надеяться, что мы отпразднуем эту дату чуть позже все вместе", — говорится в поздравлении.

Happy birthday, Andrey Arshavin! 🇷🇺



Let's hope we can all be celebrating together later today… 🤞 pic.twitter.com/OVk8sjrlDM— Arsenal FC (@Arsenal) 29 мая 2019 г.

"Арсенал" в среду сыграет против лондонского "Челси" в финале Лиги Европы. Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Баку.

Аршавин выступал за "Арсенал" с 2009 по 2013 годы, проведя за команду в общей сложности 144 матча и забив 31 мяч.