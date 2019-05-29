«Челси» и «Реал» договорились о трансфере звёздного нападающего

Как сообщает The Sun, сумма трансфера составит €130 млн Контракт будет рассчитан на четыре года, а зарплата бельгийца составит €500 тысяч в неделю.

Азар выступает за «Челси» с 2012 года. Его соглашение с клубом истекает 30 июня 2020 года. В текущем сезоне бельгиец сыграл в 37 матчах Английской премьер-лиги, забив 16 мячей и отдав 15 голевых передач.

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