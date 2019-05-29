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Рауль возглавит вторую команду «Реала» 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Новым наставником резервной команды "Реала" "Кастильи" станет легендарный экс-нападающий мадридского клуба Рауль, сообщает "Советский спорт".
41-летний специалист начнет работу с игроками вне зависимости от того, попадет она в сегунду или нет.
"Кастилья" в сезоне-2018/2019 выходит на поле в сегунде Б — третьем по силе дивизионе. Команда стала четвертой в чемпионате и пробилась в плей-офф за путевку в сегунду.
Руководство "Реала" намерено отдать дубль бывшему футболисту "сливочных" с прицелом на дальнейшее назначение в главную команду. Так уже было с Зинедином Зиданом и Сантьяго Солари.
В данный момент Рауль тренирует молодежную команду "Реала".
Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан намерен убедить Рамоса остаться.
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